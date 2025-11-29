الليسيلي تستضيف الجولة الـ6 من سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025

انطلقت اليوم، في منطقة الليسيلي بإمارة دبي الجولة السادسة من سباقات سلسلة "قرى الإمارات للجري 2025" التي تقام ضمن فعاليات "عام المجتمع 2025" برعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وشهدت السباقات مشاركة مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم ما يجسد تكامل الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي يمثل الإنسان جوهر أولوياتها.

وجاء تنظيم الجولة السادسة من السباقات اليوم بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 54 حيث شهدت منطقة الليسيلي مجموعة من الفعاليات الوطنية شملت العروض الفنية والأنشطة التراثية والاحتفالات التي عكست روح الاتحاد والانتماء ما أضفى أجواءً احتفالية على السباق وعزز حضور الهوية الوطنية في الحدث.

وأسهمت الفعاليات في تعريف المشاركين والزوار بالموروث المحلي لمنطقة الليسيلي وإبراز المظاهر الثقافية الأصيلة إلى جانب دورهافي الترويج السياحي للمنطقة وتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والتراثية.

وتم تتوّيج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم المشاركين المتميزين في الفئات وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة والتلاحم الوطني التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

حضر التتويج وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة محمد خليفة بخيت الكعبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وشارك المركز الزراعي الوطني في الفعاليات المصاحبة للسباق من خلال سوق المزارعين والذي شهد عرض مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية من منطقة الليسيلي إلى جانب استعراض الممارسات الزراعية والبيئية الحديثة.

وأتاح المركز للزوار والمشاركين فرصة التعرف على المنتجات العضوية والموسمية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية.

تميزت الجولة السادسة من سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 بطابعها التراثي والبيئي المتنوع نظراً لما تتمتع به منطقة الليسيلي من بيئة طبيعية وهوية متفردة بكونها مركزاً لأنشطة الفروسية وسباقات الهجن والرياضات الصحراوية والتقليدية إضافة إلى احتضنها عدد من المزارع والمنتجعات والمرافق التدريبية التي تعكس عمق التراث الإماراتي ما منح المشاركين والزوار تجربة مميزة تعكس جمال القرى الإماراتية وثراء موروثها البيئي والاجتماعي والطبيعي.

وتشكل سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 فرصة مهمة لاستكشاف الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تزخر بها القرى الإماراتية في إطار رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى إبراز مقومات التنمية في مختلف مناطق الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

وتنوّعت مسافات السباقات بما يناسب جميع الفئات وشملت سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلو متر والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلو مترات ما أتاح المجال لمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي تنظيم سباقات "قرى الإمارات للجري" ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة من خلال مبادرات مجتمعية ورياضية تسهم في رفع جودة الحياة وتشجع على تبني نمط حياة صحي بما يرسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة.

جدير بالذكر أن سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 تُنظم بالشراكة مع شركة "أدنوك" وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

تُعد السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.