العين يعمّق جراح الشارقة ويقصيه من سباق كأس المحترفين

عمّق فريق العين معاناة الشارقة هذا الموسم بعدما جدد تفوقه عليه أمس في مباراة الإياب بدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بفوز مستحق 4–1، مؤكدًا تفوقه الذي بدأه في لقاء الذهاب بنتيجة 3–1.

دخل الزعيم مواجهة الإياب بقوة، حيث افتتح التسجيل عبر هدف ذاتي سجله ديفيد بيتروفيتش في مرماه عند الدقيقة 17، وبعدها بأربع دقائق فقط عزز لابا كودجو تقدم الفريق بالهدف الثاني بعد تنسيق رائع مع زميله سفيان رحيمي.

وحاول الشارقة تعديل النتيجة وإعادة الأمل في المباراة، وتمكن لاعبه راي ماناي من تسجيل هدف تقليص الفارق برأسية مثالية في الدقيقة 30.

لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لإعادة الشارقة لأجواء اللقاء، حيث نجح سفيان رحيمي في توسيع الفارق بهدف من مجهود فردي رائع، أنهى بتسديدة صعبة على حارس الشارقة عند الدقيقة 50.

وجاء الدور على ماتياس بالاسيوس ليضع بصمته في شباك الملك، بتسديدة ساحرة من مكان صعب مرت بين أقدام الحارس في الدقيقة 61، معلنًا تألق العين في المباراة وتأهله بسهولة إلى نصف النهائي.