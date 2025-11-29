مدرب شباب الأهلي بعد الخسارة أمام النصر: حزين بسبب «إهدار الوقت»

أكد مدرب شباب الأهلي البرتغالي، باولو دي سوزا، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام النصر، خاصة على الصعيد الفردي، في كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت في إياب ربع النهائي.

وانتقد سوزا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز النصر بركلات الترجيح وتأهله إلى الدور نصف النهائي ما وصفه بـ«إهدار الوقت» أثناء اللقاء، معربًا عن حزنه لهذا السبب، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة اللعب لتطوير مستوى المباراة. وأكد على ضرورة الاستعانة بالحكم الأجنبي إلى جانب الحكم المحلي لتعزيز مستوى التحكيم.

وأضاف: «ما يحزنني هو أن المباراة توقفت أكثر من مرة بسبب حارس مرمى الفريق المنافس، وكذلك بسبب التبديلات، وأيضًا توقفت مرتين بسبب مراجعة حكم اللقاء لتقنية الفيديو (VAR) للتأكد من بعض الحالات التحكيمية».

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أنه، كمدرب، يتحمل مسؤولية أخطاء اللاعبين.