يوكانوفيتش: النصر استحق الفوز على شباب الأهلي.. و«شامبيه» مفتاح الفوز

أكد مدرب النصر الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه قدم مباراة جيدة واستحق الفوز على حساب شباب الأهلي والتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي اليوم السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.ِ

ووصف يوكانوفيتش حارس الفريق، أحمد شامبيه، بأنه كان مفتاح الفوز في المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «ليس لدينا وقت للراحة، وسنستعد للمباراة القادمة بعد التأهل إلى الدور المقبل في البطولة».

كما أثنى مدرب النصر على اللاعب مهدي قايدي، مؤكدًا أنه رغم تعرضه للإصابة مؤخرًا، كان إضافة قوية للفريق خلال مواجهة شباب الأهلي.