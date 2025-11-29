تفوق لاعبات كرواتيا وسلوفاكيا والتشيك في ختام دولية الفجيرة لتنس السيدات

تفوقت لاعبات كرواتيا وسلوفاكيا والتشيك ضمن منافسات النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للسيدات W75، والتي نظمها نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع إتحاد الإمارات للتنس، وبإشراف الإتحاد الدولي للتنس واختتمت مساء اليوم السبت بعد ان احرزن المراكز الأولى.

وتوج الفائزات رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، والأمين العام لإتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، بحضور مدير أول الاستراتيجية والمسار في بطولات الاتحاد الدولي للتنس جيمس كوني، ومديرة النادي هانيا ريكي وبلغت قيمة الجوائز 60 الف دولار.

وفاز في المركز الأول لفردي السيدات اللاعبة الكرواتية ماركينكو والمصنفة عالميا بالمركز (116)

بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ابراغيموفا والمصنفة بالمركز (400) بمجموعتين نظيفتين (6-4) بينما في منافسات زوجي السيدات فازت بالمركز الاول السلوفاكية هرونكوكوفا المصنفة (219) وزميلتها التشيكية فالدمانوفا المصنفة (340) بعد تفوقهن على البريطانية ميكا ستويسافليفتش والنمساوية أوليفيا جاديكي بمجموعتين نظيفتين (6-3) و (6-4).

وبارك الامين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي للفائزات في البطولة بنسختها الأولى وبارك لنادي الفجيرة للتنس جهوده المميزة التي قادت لنجاح البطولة بشكل مميز، وعبر عن سعادته للمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولة والتي شارك فيها 67 لاعبة منهن 5 لاعبات محليات ولاعبات بتصنيف عالي مما مهد لتقديم مستويات فنية جيدة ووصف النجاح بأنه يعد مكملا للبطولات التي تم تنظيمها في الفجيرة سابقا.

من جهته كشف رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان عن انه ستكون هناك بطولة اخرى ستقام في شهر يناير بتصنيف أعلى وبجوائز تبلغ 100 الف دولار، متوقعا ان تظهر بشكل فني أقوى وكذلك مشاركة اكبر عدد من اللاعبات الدوليات في منافساتها.

من جهتها وصفت مديرة النادي هانيا ريكي البطولة بأنها شكلت اضافة تنظيمية ومجتمعية وفنية جديدة لنادي الفجيرة للتنس، وأكدت إن النادي سيواصل الحرص على استضافة اقوى البطولات وتوفير افضل سبل النجاح.