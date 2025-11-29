«فيكتوري تيم» بطلاً لجولة جدة في بطولة العالم لـ «الفورمولا 1»

حصد شون تورونتيعلى متن زورق الفيكتوري 4، لقب السباق الرئيس للجولة الرابعة في بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، التي أقيمت اليوم السبت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليواصل فريق الفيكتوري خطواته الكبيرة نحو استعادة اللقب العالمي مع ترقب الجولة الختامية التي تقام بالشارقة بالفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ونجح «الفيكتوري تيم» من الفوز بالسباق الرئيس للجولة الثانية على التوالي، بعد الفوز في الجولة الثالثة التي أقيمت في مدينة زينوهو الصينية في شهر أكتوبر الماضي، ليبتعد في صدارة الترتيب العام للفرق بإجمالي 161 نقطة.

ويبتعد فريق فيكتوري بفارق 41 نقطة عن أقرب مطارديه فريق الشارقة الذي يأتي بالمركز الثاني بإجمالي 120 نقطة، وفريق السويد 111 نقطة، وفريق الصين 73 نقطة، وفريق أبوظبي 62 نقطة.

وتقدم شون تورونتي إلى صدارة ترتيب بطولة العالم على صعيد السائقين، رافعاً رصيده إلى 89 نقطة، ويليه بالمركز الثاني جوناس أندرسون برصيد 75 نقطة، وثم زميله أليك ويسكتروم على متن فيكتوري 3، بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وجاء فوز تورونتي بالمركز الأول بعدما أنهى اللفات الخمسين بنجاح وأداء ثابت، وتقدم على جوناس أندرسون من فريق السويد الذي جاء بالمركز الثاني، وبارتيك مرسزليك من فريق ستروموي ريسنج.

وفي أبرز بقية النتائج جاء ستيفان أرناد من فريق الشارقة بالمركز الرابع، وإيرك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز السادس، واكتفى أليك ويكستروم على متن زورق «فيكتوري 3» بالحصول على المركز التاسع، وجاء منصور المنصوري من فريق أبوظبي بالمركز الحادي عشر، ورستي وايت من فريق الشارقة بالمركز الثاني عشر.



