فوز دبا الحصن و"غلف يونايتد".. وتعادل حتا والعربي في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق دبا الحصن فوزاً ثميناً على ضيفه مصفوت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى. وبهذا الفوز اعتلى دبا الحصن صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد مصفوت عند 5 نقاط في المركز الـ12.

وسجّل هدفي دبا الحصن كل من البرازيلي ليوناردو كوستا في الدقيقة (46)، ومواطنه لوكاس روشا في الدقيقة (65).

وفي مباراة أخرى، خطف غلف يونايتد فوزاً مثيراً على مضيفه فريق الإمارات (الصقور) بهدف متأخر سجّله البرازيلي ويبيرتي في الدقيقة (90+2)، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي فريق الإمارات بالرصيد نفسه في المركز الخامس.

وانتهت مواجهة حتا والعربي بالتعادل السلبي على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ليتراجع حتا إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد العربي الذي حلّ ثالثاً.