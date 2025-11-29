كولينا يكشف عن تجربة قانونية جديدة ستجعل كرة القدم «أكثر جمالاً وإثارة ومتعة»

كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بييرلويجي كولينا، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تنطلق يوم الاثنين في الدوحة، ستشهد تطبيق تعديل تجريبي جديد قال إن من شأنه أن يجعل كرة القدم أكثر جمالاً وإثارة ومتعة.

وأوضح كولينا في حديثه لقناة «الكأس» القطرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) سيبدأ بتطبيق آلية جديدة تقضي بإخضاع اللاعب المصاب للعلاج خارج الملعب، مع منعه من العودة إلى أرضية الميدان قبل مرور دقيقتين، ما يعني أن فريقه سيواصل اللعب ناقص العدد خلال هذه الفترة.

وقال: «يطبق هذا الأمر عندما يكون اللاعب أصيب بالفعل وليس عندما يتظاهر بالإصابة، ووقتها سيضطر للخروج من الملعب لتلقي العلاج وينبغي أن يبقى لمدة دقيقتين بعد استئناف اللعب بدونه».

وأضاف: «خلال هذه الفترة سيلعب فريقه ناقصاً وتم التفكير في تطبيق هذه التعديلات في كأس العرب للمنتخبات لكونها بطولة مهمة وذلك بناءاً على قرر رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو».

وأشار كولينا إلى أن القانون الجديد يستثني حالتين فقط، وقال: «عندما يتعرض اللاعب لإصابة بسبب تدخل حصل بموجبه اللاعب الأخر على بطاقة حمراء أو صفراء فإن اللاعب المصاب لن يغادر أرضية الملعب، وكذلك بالنسبة لحارس المرمى، هذين هنا الاستثنائيين الوحيدين».