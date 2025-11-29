النصر يُقصي شباب الاهلي من «كأس المحترفين» بركلات الترجيح

انتزع النصر بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2 في مباراة الإياب، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز النصر 3- 2 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد آل مكتوم. وكان شباب الأهلي قد تمكن من الفوز ذهابا 2-1، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين بنتيجة 4-4، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الحاسمة.

وقدم «العميد» واحدة من أبرز عروضه هذا الموسم، إذ احتاج إلى 13 دقيقة فقط ليفتتح مهدي غايدي التسجيل، مستفيداً من تمريرة طولية متقنة من سالم سلطان، هيأها لنفسه بمهارة قبل أن يضعها بثبات في الشباك.

ومع الدقيقة 25، أعاد شباب الأهلي المباراة إلى نقطة الصفر، بعدما استغل مهاجمه ماتيوساو، خطأً دفاعياً كبيراً ارتكبه سالم سلطان، ليخطف هدف التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد غايدي ليؤكد حضوره القوي، مسجلاً هدفه الثاني وهدف التقدم للنصر بكرة لعبها بذكاء من فوق الحارس «45».

وفي الشوط الثاني، واصل النصر تفوقه، وأضاف عبد الله توري الهدف الثالث عند الدقيقة 61، بعد مجهود فردي رائع من كيفن أغو ديلو قدّم خلاله تمريرة مثالية وضعت توري في مواجهة المرمى.

ولم يرفع شباب الأهلي الراية البيضاء، إذ نجح البديل يوري سيزار في تقليص الفارق برأسية قوية من ركلة ركنية نفذها كاراتبيا، وسط احتجاج لاعبي النصر، لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف «82».