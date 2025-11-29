82 خيلاً تنافس على ألقاب سباق عيد الاتحاد بمضمار جبل علي

ينطلق عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من ظهر اليوم، السباق الثالث في الموسم الجديد لمضمار جبل علي، ويحمل اسم «عيد الاتحاد»، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54.

ويتضمن السباق سبعة أشواطٍ، خُصص الأول منها للخيول العربية الأصيلة، فيما خُصصت الأشواط الستة الأخرى للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، وبإجمالي جوائز يبلغ 598 ألف درهم، يتنافس على ألقابها 82 من أفضل الخيول المحلية والدولية.

وخصص الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية على مسافة 1200 متر، برعاية «بورشه»، وبجوائز تبلغ 50 ألف درهم، ويشهد مشاركة 13 من نخبة جياد السرعة.

وتتواصل الإثارة في الشوط السادس الرئيس «كأس مبادرة زايد وراشد» المصنف ضمن فئة «التكافؤ»، والبالغ مجموع جوائزه 120 ألف درهم، وقد استقطب 10 من خيرة جياد مسافة 1800 متر. ويبرز منها «الرائد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وهو الأعلى تصنيفاً بعد بداية موسم قوية؛ إذ افتتح مشاركاته مطلع نوفمبر الجاري بفوز مستحق على المضمار ذاته لمسافة 1400 متر، قبل أن يحقق المركز الثاني بفارق بسيط قبل أسبوعين على المسافة نفسها.

كما يدخل دائرة المنافسة، وبالتصنيف ذاته، الجواد «موانت كوسيوزكو» المملوك لـ«سكاي للسباقات»، وبإشراف المدرب خوليو أولاسكواغا، الذي يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، والسادس في مسيرته، بعدما اختبر قدراته في السابع من الشهر الجاري بحلوله خامساً في السباق الافتتاحي لموسم مضمار «ميدان» العالمي.