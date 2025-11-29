نهائي بطولة عيد الاتحاد للبولو اليوم

يلتقي، اليوم، فريقا الحبتور وجهانجيري في المباراة النهائية لبطولة عيد الاتحاد للبولو بنادي الحبتور للبولو والفروسية، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، فيما يسبقها لقاء فريقي مهرة وبوراونا كابيزا لتحديد المركز الثالث.

من جهته، قال رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد الحبتور في تصريحات صحافية: «إن الفعاليات الرياضية تُعد واجباً مجتمعياً، خصوصاً تلك المقترنة بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا التي لم تدخر جهداً في إسعاد شعب الدولة وضيوفها».

وكانت البطولة، التي تحمل هانديكاب من «8 إلى 10 جول»، قد شهدت تأهّل فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري إلى المباراة النهائية على كأس البطولة.

وينتظر أن يمثّل فريق الحبتور: محمد الحبتور، بالي أوجيزا، خوان كروز، وتي بي سي، فيما يمثّل فريق جهانجيري: سعد جهانجيري، إيغناسو بيريز، توماس أريارتي، وسانتوس أريارتي.