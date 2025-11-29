«فيكتوري 4» أول المنطلقين في جولة جدة لـ «الفورمولا 1»

سيكون شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، أول المنطلقين، اليوم، في السباق الرئيس للجولة الرابعة من بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، بعد تحقيقه أفضل الأزمنة في الاختبارات التأهيلية الرسمية أمس، وسط منافسة قوية من نخبة الفرق والسائقين من حول العالم.

ونجح تورونتي في فرض إيقاع فريق فيكتوري على شاطئ واجهة أبحر الشمالية، وبعد إقامة ثلاثة اختبارات تأهيلية رسمية، سجل سائق زورق الفيكتوري 4، زمناً قدره 41:444 دقيقة، وتقدم على جوناس أندرسون متسابق فريق السويد الذي ينطلق ثانياً بزمن 41:647 دقيقة، وبالمركز الثالث الهولندي فيرديناند زانديربيغ من فريق رد ديفلالصيني، بزمن 41:903 دقيقة.

من جهته، قال مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي: «نخوض حالياً الجولة قبل الأخيرة في جدة، وكلنا طموح بالبقاء في مقدمة الترتيب قبل الجولة الأخيرة الشهر المقبل في الشارقة».