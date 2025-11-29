الخطة الاستراتيجية الرياضية لدبي 2033 تستهدف 4 ملايين زائر سنوياً

أعلن مجلس دبي الرياضي أن الخطة الاستراتيجية الرياضية لدبي 2033، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في الإمارة، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته العالمية، بما يشمل مضاعفة عدد الفعاليات الرياضية الكبرى المستضيفة في دبي سنوياً بنسبة 250%، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المجلس في بيان أمس، أن الخطة تستهدف استقطاب أكثر من أربعة ملايين شخص سنوياً لحضور الفعاليات الرياضية الكبرى في المرافق والملاعب المتوافرة حالياً في دبي وفق أعلى المعايير، وزيادة عدد المنشآت والمراكز الرياضية، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للرياضة والرياضيين.

وتعد الفعاليات الرياضية أحد المحاور الأربعة للخطة إلى جانب الأندية والمواهب والمجتمع، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنفيذ مستهدفات هذه المحاور، لتعزيز تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مدن رياضية على مستوى العالم.

وتركز الخطة ضمن محور الفعاليات على زيادة الأحداث الرياضية المصنفة ضمن الدرجة الأولى، وتعزيز مردودها الاقتصادي والسياحي للإمارة، ورفع نسبة نمو الاقتصاد الرياضي بنسبة 80%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي لدبي إلى أكثر من 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033.

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، إنه «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيعمل المجلس على تطوير وتنفيذ 19 برنامجاً رئيساً، و75 مبادرة مختلفة، تسهم في تحقيق أهدافنا الطموحة لرياضة دبي خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف بلهول، أن «الفعاليات الرياضية تحظى بمكانة كبيرة في خطتنا، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من الفعاليات ذات الصدى العالمي في الرياضات الجماهيرية الكبرى، والتي تستقطب أفضل النجوم واللاعبين، وأقوى الفرق والمنتخبات، وفي مقدمتها القمة العالمية للرياضة المقررة في ديسمبر المقبل، والتي ستكون أكبر تجمع عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصناع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة من دبي مدينة المستقبل».

وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمستوى البطولات التي حققت نجاحات ورسخت اسم دبي في صدارة المدن الرياضية عالمياً، من حيث الجودة والتنوع، ومن أبرزها دوري الملاكمة للمحترفين (PFL)، ودبي ماراثون، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى بطولات في الغولف والفروسية والكريكيت والتنس وكرة السلة والرجبي.

وحددت الخطة آليات دعم وزيادة الفعاليات الرياضية الدولية، منها تطوير البنية التحتية الرياضية، وتسهيل الوصول إليها، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا والإعلام، إطلاق حملات ترويجية سياحية عالمية بالشراكة مع دبي للسياحة لتعزيز السياحة الرياضية، وفتح آفاق للاستثمار الرياضي، وتسهيل تأسيس المشروعات والشراكات المبتكرة.