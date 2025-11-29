الجوائز المالية لكأس العرب أعلى من أمم إفريقيا وكأس آسيا

فاقت الجائزة المالية التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر بعد غدٍ، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، والبالغ إجمالي جوائزها 36.5 مليون دولار، نظيرتيها في بطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا، من حيث القيمة الإجمالية للجوائز.

وسجلت نسخة 2025 زيادة مالية كبيرة، بلغت نحو 40% مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في 2021 في قطر، والتي بلغت جوائزها 25.5 مليون دولار، كما باتت البطولة تحظى باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ تُحسب نتائج مبارياتها ضمن التصنيف الدولي للمنتخبات.

ومكّنت الزيادة الجديدة كأس العرب 2025 من التفوق على إجمالي جوائز كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، والبالغ مجموعها 32 مليون دولار، كما تخطت القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لبطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر العام الماضي، وبلغت 15 مليون دولار.

ويحصل الفائز بكأس العرب 2025 على سبعة ملايين و155 ألف دولار، متفوقاً بفارق طفيف على الجائزة المخصصة لبطل أمم إفريقيا البالغة سبعة ملايين دولار، كما يتفوق بأكثر من مليوني دولار على الجائزة التي حصل عليها بطل كأس آسيا (5 ملايين دولار).

كما يحصل صاحب المركز الثاني على 4.2 ملايين دولار، مقارنة بأربعة ملايين دولار في أمم إفريقيا، وثلاثة ملايين دولار لوصيف كأس آسيا.

ويحصل كل منتخب مشارك في كأس العرب على مبلغ 715 ألف دولار، مقارنة بـ500 ألف دولار لكل منتخب في أمم إفريقيا، و200 ألف دولار في كأس آسيا.