8 محتـــرفين فــــي الدوري يظهرون في كأس العرب بـ 5 ألوان

شهد دوري أدنوك للمحترفين حضوراً قوياً في بطولة كأس العرب المقبلة، التي تستضيفها قطر بعد غدٍ، بعدما اعتمدت خمسة منتخبات عربية على ثمانية لاعبين تألقوا هذا الموسم مع فرقهم في الإمارات.

ويأتي منتخب المغرب في صدارة المنتخبات المستفيدة من الدوري الإماراتي، بعد أن ضم أربعة لاعبين دفعة واحدة، هم: سفيان بوفتيني مدافع الوصل، وكريم البركاوي مهاجم الظفرة، ووليد أزارو مهاجم عجمان، إضافة إلى طارق تيسودالي لاعب خورفكان.

ويعكس هذا العدد حجم التأثير الذي يقدمه اللاعبون المغاربة في المسابقات المحلية، إذ يُعد بوفتيني (31 عاماً) من أبرز المدافعين، بفضل قوته وصلابته، حيث خاض 92 مباراة بقميص «الإمبراطور» مسجلاً 14 هدفاً، بينما يواصل البركاوي تقديم أداء هجومي لافت، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الظفرة، مسجّلاً ستة أهداف خلال ثماني مباريات فقط.

ويظهر أزارو بصورة هجومية ناضجة هذا الموسم مع عجمان، بعد سنوات عدة من الاستقرار، إذ سجّل 40 هدفاً في الدوري خلال 99 مباراة، دافع فيها عن قميص «البرتقالي» منذ انضمامه إليه في شتاء 2022. فيما يقدم تيسودالي إضافة حقيقية لهجوم خورفكان، بعدما سجّل 11 هدفاً في 22 مباراة، فضلاً عن تميّزه بسرعته الفائقة وقدرته على الاختراق وصناعة الفارق في الثلث الأخير، ما أعاده إلى الواجهة الدولية من جديد.

وفي تونس، خطف فراس بالعربي الأضواء بعد أن رسّخ اسمه كأحد أفضل صُنّاع اللعب في الدوري مع الشارقة، مسجّلاً 44 هدفاً خلال 139 مباراة بقميص «الملك» منذ انتقاله إليه من عجمان، ليصبح إحدى الركائز الأساسية في قائمة منتخب تونس لكأس العرب، ومثالاً واضحاً على القيمة الفنية التي يضيفها محترفو دوري الإمارات لمنتخباتهم.

أما المصري محمد النني، لاعب الجزيرة، فيُعد من أبرز الأسماء في دوري أدنوك، لما يتمتع به من خبرة أوروبية طويلة، وحضور تكتيكي كبير في خط الوسط، إذ شارك في جميع مباريات «فخر أبوظبي» في الدوري منذ انضمامه إليه صيف 2024، الأمر الذي انعكس على جاهزيته لتمثيل منتخب مصر في كأس العرب، بصفته أحد العناصر الأساسية في خط المنتصف، وركيزة مهمة في تنظيم اللعب والسيطرة على الإيقاع.

ومن العراق، يواصل مهند علي «ميمي» تقديم مستويات مميزة مع دبا، بعد مسيرة شهدت تحديات عديدة قبل أن يستعيد بريقه في الدوري الإماراتي. وقد برز مهاجم «أسود الرافدين» بشكل لافت مع دبا الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين، بتسجيله خمسة أهداف في ثماني مباريات بقميص النادي الإماراتي.

أما السوري عمر خريبين، مهاجم الوحدة، فهو من أكثر اللاعبين العرب تأثيراً في الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، بما يمتلكه من خبرة واسعة وقدرات تهديفية عالية، إذ سجّل 102 هدف بقميص «أصحاب السعادة» خلال 156 مباراة، ليظل الخيار الهجومي الأول لمنتخب سورية، مستفيداً من تطوره المستمر في تجربة احترافية ناجحة مع الوحدة.