«سيناريو» مفتوح أمام النصر وشباب الأهلي.. والعين أقرب من الشارقة للتأهل

يرفع النصر شعار التعويض، عندما يستقبل شباب الأهلي عند الساعة 16:40 على استاد آل مكتوم، في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم)، بحثاً عن انتصار يعيد إحياء آماله في المنافسة على لقب هذا الموسم، بعد خروجه من كأس رئيس الدولة، وتراجع فرصه في الدوري، حيث يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، بفارق تسع نقاط عن العين (المتصدر).

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي 2-1، ما يجعل «العميد» أمام مهمة معقدة تتطلب مضاعفة الجهد واستثمار الفرص القليلة لقلب النتيجة وانتزاع بطاقة الصعود إلى نصف النهائي، مستفيداً من سجله المميز على أرضه في المسابقة أمام جميع المنافسين، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة في استاد آل مكتوم، محققاً خمسة انتصارات وخمسة تعادلات.

وفي المقابل، يدخل شباب الأهلي المواجهة بنية الحسم، مدركاً مخاطر الاعتماد على نتيجة الذهاب، وسط قناعة داخل الجهاز الفني بأن التعويل عليها قد يفتح الباب أمام مفاجآت غير مرغوبة.

ويحمل التاريخ أفضلية طفيفة لـ«فرسان دبي»، بعدما التقى الفريقان 14 مرة في البطولة، فاز شباب الأهلي في ست منها مقابل خمس للنصر، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، مع غلة تهديفية مرتفعة بلغت 43 هدفاً بمعدل 3 أهداف للمباراة.

ويعزز التاريخ الإجمالي لمواجهات كل طرف أمام جميع المنافسين في هذا الدور هذه الأفضلية، إذ خاض شباب الأهلي 15 مباراة في ربع النهائي، فاز في 10، وتعادل في 3، وخسر مرتين فقط، مقابل 5 انتصارات، و5 تعادلات، و5 هزائم للنصر في العدد ذاته من المباريات.

العين - الشارقة

يستقبل العين في الساعة 19:30 مساء ضيفه الشارقة على استاد هزاع بن زايد، وهو الأوفر حظاً للتأهل، بعد فوزه ذهاباً 3-1، إضافة إلى الغيابات الكبيرة في صفوف «الملك» الذي يفتقد 11 لاعباً لوجودهم مع المنتخبين الوطني والأولمبي.

ورغم هذه المعطيات، يدخل الشارقة المواجهة بحالة معنوية مرتفعة عقب فوزه الثمين في دوري أبطال آسيا النخبة على الأهلي السعودي حامل اللقب، ما يمنحه جرعة ثقة إضافية في مواجهة «الزعيم» المطالب بخوض اللقاء بحذر كبير، وإثبات جدارته بالحصول على بطاقة التأهل.

وتُعد مواجهة اليوم السابعة بين الفريقين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتفوق العين بثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد للشارقة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. ولدى العين 13 مباراة سابقة في هذا الدور (5 انتصارات، 3 تعادلات، 5 هزائم)، مقابل 10 فقط للشارقة (انتصاران، تعادلان، 6 هزائم).

ويبرز في المواجهة النجم البرازيلي إيغور كورنادو، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة، إذ سجل 6 أهداف فيها، ثلاثة منها في شباك العين تحديداً، ما يجعله أحد مفاتيح الخطورة التي قد تغير اتجاه المباراة.