المنتخب يتدرب في الدوحة اليوم استعداداً لـ «النشامى» في كـأس العرب

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، أول حصة تدريبية له في الدوحة، وذلك عقب وصوله أمس تمهيداً للمشاركة في كأس العرب 2025، المقررة في قطر خلال الفترة من الأول حتى 18 من الشهر المقبل.

وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات مصر والأردن والكويت، ويستهلّ مشواره بلقاء المنتخب الأردني (النشامى) على استاد البيت الأربعاء المقبل، ثم يواجه مصر في السادس من الشهر الجاري على استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء منتخب الكويت في التاسع منه على استاد 974.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت إلى الدوحة أمس، عبر مطار دبي الدولي، بعدما اختتم المنتخب معسكراً قصيراً في دبي أجرى خلاله ثلاث حصص تدريبية في نادي ضباط شرطة دبي.

من جهته، قال مدرب حراس المرمى الدكتور زكريا أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن غياب الحارس الأساسي خالد عيسى عن صفوف المنتخب بداعي الإصابة يُعد فرصة ذهبية لمدرب المنتخب أولاريو كوزمين للزجّ بالحارس الموهوب حمد المقبالي، حارساً أساسياً في كأس العرب»، واصفاً المقبالي بأنه صاحب الأرقام المميزة في الموسم الماضي، إذ كان الحارس الأساسي في المنتخب الأولمبي، وكذلك في ناديه شباب الأهلي، مؤكداً أن «المقبالي أثبت وجوده بقوة، ويستحق أن يخلف خالد عيسى في تشكيلة المنتخب».

وأضاف زكريا أحمد: «الحارس حمد المقبالي أثبت خلال الفترة الماضية وجوده بجدارة، وتُعد كأس العرب البطولة المناسبة لمنحه الفرصة، كونه عنصراً يعوّل عليه كثيراً مع بقية زملائه في حراسة مرمى المنتخب».

وأكد زكريا أن «حمد المقبالي جاهز للعب ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في بطولة كأس العرب»، معتبراً أنه «لا توجد أي مغامرة في الدفع به أساسياً، لأنه أثبت وجوده، وكتب شهادة ميلاده كحارس واعد».

وأكمل: «شباب الأهلي حقق الموسم الماضي بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة بوجود حارسه حمد المقبالي، الذي يُعد صاحب أعلى (كلين شيت) في الدوري حتى الآن، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط حتى الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهذا يعكس امتلاك الفريق منظومة دفاعية مميزة، إضافة إلى حارس مرمى متميز أيضاً».

وأشار زكريا أحمد إلى أن المقبالي كان خلال العام الماضي مميزاً في حراسة مرماه، وذلك وفقاً للأرقام التي حققها منذ الموسم الماضي حتى الموسم الحالي، مضيفاً: «لذلك فإنني أؤيد وجوده حارساً أساسياً في تشكيلة المنتخب في كأس العرب».

24 لاعباً في قائمة المنتخب

أعلن اتحاد الكرة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن قائمة المنتخب تضم 24 لاعباً، هم: علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، ريتشارد أوكونور، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، غوستافو أليكس، علي صالح، حارب عبدالله، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، لوان بيرارا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، محمد جمعة، سلطان عادل.