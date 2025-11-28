ليلى المرزوقي بطلة سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة في «بوذيب»       

خطفت خيول إسطبلات الكمدة الأضواء بحصولها على المركزين الأول والثاني، في سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم، صباح أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في فاتحة سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات، الذي يقام غداً، وسباق العمالقة، بعد غدٍ، وكلا السباقين لمسافة 100 كلم.

وتوجت الفارسة ليلى المرزوقي بالمركز الأول بين 131 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «جازام» بزمن قدره 3:45:44 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.58 كلم/ساعة، تلاها بفارق ثانية في المركز الثاني رفيقها في الإسطبل ذياب محمد البلوشي، على صهوة «هيملايا دي بتكوست»، فيما جاء في المركز الثالث مشعل الكردي على صهوة «جايسر» لإسطبلات الرمك بزمن قدره 3:49:46 ساعات.