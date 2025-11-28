6 أيام فعاليات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز

يتجدد اللقاء بين نخبة الفرسان والفارسات، صباح اليوم، في منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي ينظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي في نسختها الخامسة، بالتزامن مع أفراح الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتعد المرة الأولى التي تستمر فعاليات البطولة على مدى ستة أيام، متضمنة ست منافسات دولية من تصنيف النجمتين، يبلغ مجموع جوائزها 61 ألفاً و550 دولاراً، ومنافستين دوليتين في الجولة التأهيلية الثانية بالموسم لخيول القفز الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وتبلغ جوائزهما 11 ألف دولار.

وتتبع ذلك أربع منافسات في بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، يبلغ مجموع جوائزها 12 ألفاً و200 دولار، على أن تختتم الثلاثاء المقبل.