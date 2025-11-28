سكيك يسجّل 4 ضربات فوق المعدل في «غولف البرتغال»

رفع أحمد سكيك نسق الأداء بتسجيله 76 ضربة، بواقع أربع ضربات فوق المعدل، في اليوم الثاني من مشاركته ببطولة تحدي أرويرا في البرتغال، ضمن منافسات «جولة مينا» للغولف، وذلك في أول مشاركة دولية له كلاعب محترف، في خطوة تاريخية لقائد المنتخب الوطني.

ونجح سكيك في رفع معدل الأداء في الجولة الثانية، بعدما حقق 78 ضربة، بواقع ست ضربات فوق المعدل في الجولة الأولى، ليصبح إجمالي رصيده 154 ضربة، بواقع 10 ضربات فوق المعدل، وهو يوجد بين لاعبين متميزين من مختلف دول العالم.

ويتطلع سكيك إلى الخروج بأكبر فائدة فنية، والانطلاق من بوابة «جولة مينا» للغولف نحو الاحتراف، التي تُعد الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف (OWGR)، وتتميز بإقامة بطولات معتمدة دولياً في المنطقة والعالم، إلى جانب أنها تقدم فرصاً واعدة للاعبين للتقدم نحو جولات أكبر في مسيرتهم.

وأوضح اللاعب عقب نهاية الجولة الثانية أنه عانى شداً في عضلات الرقبة، إلا أنه ضغط على نفسه من أجل التركيز، وقال: «رغم الإصابة حاولت أن أصوّب الكرة بأقصى قوة ومسافة ممكنتين، بشكل عام مازلت أتعرّف إلى هذا النوع من الملاعب العشبية، وأعتاد خوض المنافسات عليها في الأسابيع المقبلة أيضاً».

وتشهد بطولة تحدي أرويرا البرتغالية منافسة قوية في ختام الجولة الثانية، مع تصدر الإيطالي لودوفيتشو أدابو الترتيب برصيد 133 ضربة، بواقع 11 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربة واحدة فقط عن البرتغالي بيدرو فيجويريدو الذي سجل 134 ضربة، بواقع 10 ضربات تحت المعدل.