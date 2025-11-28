كأس العالم للترايثلون للسيدات 7 ديسمبر المقبل في جزر دبي

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ينظّم مجلس دبي الرياضي «كأس العالم للترايثلون للسيدات»، في السابع من ديسمبر المقبل، بجزر دبي، لتكون أولى فعاليات مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية، ضمن خطة دبي الرياضية 2033 التي أعلن عنها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى تطوير وتمكين المرأة في مختلف الرياضات التنافسية.

وأعلن مجلس دبي الرياضي، في بيان، أمس، عن رعاية مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) للحدث الذي يقام للمرة الأولى في العالم، ويرسّخ مكانة دبي الرائدة مركزاً دولياً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، انطلاقاً من دورها في تمكين المرأة، وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في مختلف المجالات الرياضية، وينظمه المجلس تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للترايثلون.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «نفخر بدعم النسخة الأولى من بطولة العالم للترايثلون للسيدات، وهو حدث عالمي يحتفي بقوة وإصرار ومواهب النساء الرياضيات، ويجسّد هذا الحدث إيماننا بدور الرياضة في إلهام المجتمعات، وتعزيز الرفاه، وإتاحة الفرص لتمكين المرأة من التميز داخل الملعب وخارجه، نتطلع إلى الترحيب بالمشاركات من مختلف أنحاء العالم في جزر دبي»، وفي إطار التحضيرات المكثفة، عقدت اللجنة المنظمة سلسلة اجتماعات دورية مع الاتحاد الدولي للترايثلون، واتحاد الإمارات للترايثلون، وقناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للحدث، وشرطة دبي، ودبي القابضة مستضيف الحدث، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتوفير بيئة تنافسية محفزة وآمنة لجميع المشاركات.

وتتضمن البطولة التنافس في رياضات الترايثلون الثلاث: السباحة، والدراجات الهوائية، والجري، ضمن خمس فئات، هي، الفردي المحترفات، وفردي سبرينت للهواة لمسافة 750 متراً سباحة، 20 كيلومتراً دراجات، وخمسة كيلومترات جرياً، وفردي سوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، 10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جرياً، إضافة إلى فئة الفرق، التي تشارك فيها ثلاث متسابقات في كل فريق، تتنافس كل واحدة منهن في رياضة مختلفة ضمن مسافتي السبرينت والسوبر سبرنت.

. «البطولة» تتضمن التنافس في رياضات الترايثلون الثلاث: السباحة، والدراجات الهوائية، والجري.