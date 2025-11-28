عيد خميس: النصر ليس فريقاً سهلاً.. ومباراتنا معه صعبة

أكّد لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، أن مواجهة النصر في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ستكون صعبة، مشيراً إلى أن النصر ليس فريقاً سهلاً، وأن فريقه مستعد لتحمل المسؤولية وتحقيق التأهل.

ويلتقي شباب الأهلي مع نظيره النصر «العميد»، غداً، في ديربي دبي المشتعل على ملعب الأخير، بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، حيث يحتاج شباب الأهلي إلى الفوز أو التعادل من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وقال عيد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة النصر صعبة، وفريق النصر ليس فريقاً سهلاً، لعبنا مباراة قوية في الذهاب وكانت فيها ندية، لأنها مباراة ديربي، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. من الصعب توقع نتيجة المباراة، لكن ثقتنا كبيرة بقدرة اللاعبين على الوصول إلى نصف النهائي».

وتحدث عيد خميس عن وضع شباب الأهلي بعد مرور ثلاثة أشهر من انطلاق بطولات الموسم، وقال: «شباب الأهلي يلعب كل بطولة مباراة بمباراة. في الدوري نجحنا في تقليص الفارق مع العين إلى ثلاث نقاط، وما زلنا في الجولة الثامنة. المشوار طويل، والدوري يحتاج إلى نفس طويل، ومن يمتلك نفساً طويلاً سيستمر في المنافسة».

وعلّق اللاعب على الإصابات التي تعرّض لها الفريق خلال الفترة الماضية، قائلاً: «الإصابات جزء من كرة القدم، وكل الفِرَق تتعرّض لها، لا نضع الإصابات كعذر، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غياب، الجميع على قدر الثقة والمسؤولية، وكل اللاعبين رهن إشارة المدرب».

وعن مشاركته أمام الغرافة القطري في المباراة التي أُقيمت الإثنين الماضي، وانتهت بفوز فرسان دبي (2-صفر) ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم غيابه الطويل عن المباريات، قال خميس: «كانت مباراة قوية، ونجحنا في الفوز والوصول إلى النقطة الـ10 والتأهل إلى الدور القادم، أشكر إخواني اللاعبين، وإن شاء الله نواصل بالمستوى ذاته، المباراة كانت فيها ندية، والهدف كان الحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف عن ثقة المدرب باولو سوزا به بعد فترة الغياب: «الحمد لله، أشكر المدرب على الثقة، وإن شاء الله أكون دائماً عند حسن الظن، وبمساعدة المدرب واللاعبين ودعم مجلس الإدارة ظهرت بمستوى جيد، وأتمنى الاستمرار بهذا الأداء خلال الفترة المقبلة».