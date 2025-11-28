«الأبيض» يسجل أصغر معدل «أعمار للاعبين» في مجموعته بـ «كأس العرب»

كشفت القوائم الرسمية التي أعلنتها اتحادات الكرة لمنتخبات المجموعة الثالثة في «كأس العرب 2025»، عن معدل أعمار منح «الأبيض» سمة «الأصغر سناً» في مجموعته، مقارنة ببقية منتخبات المجموعة التي تضم أيضاً الأردن ومصر والكويت.

ورصدت «الإمارات اليوم»، معدل الأعمار للقوائم التي تم الكشف عنها من اتحادات الكرة لمنتخبات المجموعة، والمكونة من 23 لاعباً في كل قائمة، وجاء خلالها «الأبيض» بمعدل أعمار لاعبين يبلغ 26.04 عاماً، يليه المنتخب الأردني بمعدل أعمار يبلغ 27.43 عاماً، ثم المنتخب الكويتي 27.52 عاماً، والمنتخب المصري الأعلى من حيث معدل الأعمار والبالغ 29.39 عاماً.

وجاء لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري، الأصغر سناً في قائمة المنتخب (19 عاماً)، ثم زميله في الفريق سلطان عادل (21 عاماً)، بينما يتصدر حارس الجزيرة علي خصيف قائمة الأكبر سناً بعمر 38 عاماً.

وتتضمن قائمة المنتخب الأردني اللاعبين الشابين المدافع علي حجبي (الحسين أربد)، ومهند أبوطه (المحترف في الجوية العراقي)، اللذين يُعدّان الأصغر سناً في «منتخب النشامى» بعمر 21 عاماً لكل منهما، يقابلهما حارس المنتخب وفريق نادي الرمثا، مالك شلبابه، الأكبر سناً في القائمة بعمر 37 عاماً.

بدورها، سجلت قائمة المنتخب الكويتي وجود الموهبة الشابة ولاعب العربي الكويتي، يوسف ماجد الشمري البالغ 20 ربيعاً، في قائمة سجلت وجود حارس المنتخب وفريق نادي القادسية الكويتي خالد الرشيدي الأكبر سناً والبالغ 38 عاماً.

وجاء معدل الأعمار الكبير للمنتخب المصري بوجود 10 لاعبين تخطت أعمارهم حاجز 30 عاماً، من ضمنهم الحارس علي لطفي البالغ 36 عاماً، بينما جاء لاعب نادي المحلة يحيى زكريا الأصغر سناً في القائمة بعمر 23 عاماً.