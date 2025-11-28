الصهباني: هدف المنتخب المنافسة على لقب كأس العرب

تغادر إلى الدوحة، مساء اليوم، عبر مطار دبي الدولي، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس العرب 2025، المقررة هناك من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل، وسيلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبَي مصر والأردن، فضلاً عن منتخب الكويت الذي تأهل أخيراً لنهائيات البطولة على حساب منتخب موريتانيا، علماً بأنه حسب نظام البطولة فإن القائمة المشاركة ستضم 23 لاعباً، بينما أكد عضو الجهاز الإداري للمنتخب، مطر الصهباني، أن هدف المنتخب من المشاركة في البطولة هو الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، وليس المشاركة من أجل المشاركة، مشدداً على أن لاعبي المنتخب في كامل الجاهزية للمشاركة في هذا الحدث.

وقال مطر الصهباني لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد فإن مشاركة المنتخب في أي بطولة يسعى فيها للوصول إلى مرحلتها الأخيرة، وهذا يعدّ هدفاً منشوداً حتى للاعبي المنتخب الذين يضعون نصب أعينهم الوصول إلى نهائي البطولة، لكننا في البداية نركز على تخطي دور المجموعات ثم المراحل المقبلة، وصولاً إلى المباراة النهائية».

وكشف الصهباني أن المنتخب كان كامل العدد، أمس، بوجود جميع اللاعبين المختارين في القائمة، بمن فيهم علي صالح ونيكولاس خيمنيز اللذان انضما إلى التدريبات بعد انتهاء مشاركتهما مع الوصل في دوري أبطال آسيا 2، كما انضم الحارس عادل الحوسني الذي تم استدعاؤه نتيجة إصابة الحارس الأساسي للمنتخب خالد عيسى.

وأضاف الصهباني: «بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة عقب التدريب الذي سيقام اليوم على ملعب نادي ضباط شرطة دبي».

وأشار مطر الصهباني - رداً على سؤال بشأن البرنامج الخاص بالمنتخب بعد أن يصل إلى الدوحة - إلى أن التدريبات ستتواصل بشكل يومي في الدوحة بدءاً من غد السبت حتى موعد المباراة الأولى أمام المنتخب الأردني المقررة الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى لمباريات المنتخب في البطولة.

واعتبر الصهباني أن المجموعة الحالية من لاعبي المنتخب متجانسة، كون أنهم يوجدون مع بعضهم بعضاً منذ نحو شهرين، وشاركوا مع المنتخب في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، وكذلك شاركوا مع المنتخب في مباراتيه الأخيرتين مع المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي، ضمن الدور الإقصائي المؤهل إلى المونديال.

وتُعدّ الحصة التدريبية التي سيجريها المنتخب اليوم، قبل السفر إلى الدوحة، هي الثالثة له منذ بدء تجمّعه القصير في دبي اعتباراً من الأربعاء (أول من أمس).

وبخصوص الإصابة التي تعرض لها الحارس خالد عيسى، أكد الصهباني أن اللاعب تعرّض للإصابة مع ناديه العين، وأنه التقى طبيب المنتخب، ووفقاً للفحوص والتقارير الطبية فقد أثبتت أن اللاعب بحاجة إلى الراحة لثلاثة أسابيع، وسيستكمل فترة علاجه مع ناديه العين.

يُذكر أن شركة كرة القدم في نادي العين كانت قد أعلنت في بيان، على الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، تعرّض حارس مرمى الفريق الأول خالد عيسى للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق مع الجزيرة ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، وأن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص.