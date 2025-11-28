الإمارات تسحب ملف استضافة كأس آسيا 2031

أعلن اتحاد كرة القدم، في بيان رسمي على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، عن سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، بعدما كان قد تقدم بهذا الطلب من قبل رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولم يوضح اتحاد الكرة، خلال بيانه، الأسباب التي دعته إلى سحب الترشح لاستضافة النهائيات القارية.

وسبق أن استضافت الدولة نهائيات كأس آسيا مرتين، في عام 1996 الذي وصل فيه «الأبيض» إلى المباراة النهائية، قبل أن يحتضن نسخة 2019، وبلغ وقتها الدور نصف النهائي.

يذكر أن كأس آسيا القادمة ستقام في السعودية 2027، وتستضيفها ثلاث مدن، هي الرياض وجدة والخبر.