"فيكتوري تيم" يتصدر التجارب الحرة في جولة جدة لـ "الفورمولا 1"

تصدر شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، اختبارات التجارب الحرة في اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة لبطولة العالم "فورمولا 1" للزوارق السريعة، التي تقام حالياً في مدينة جدة السعودية، وسط طموح كبير من "الفيكتوري تيم" لمواصلة تألقه هذا الموسم.

ونجح تورونتي من إنهاء التجارب الحرة الأولى في المركز الأول بعدما حقق أسرع زمن لفة بتوقيت 42:453 دقيقة، وذلك بعدما قام بـ 14 لفة خلال هذه التجارب الأولية، وتقدم على جوناس أندرسون من الفريق السويدي الذي حل ثانياً بزمن 42:494 دقيقة، وجاء ماريت ستروموي من فريق ستروموي بالمركز الثالث بزمن 42.996 ثانية، فيما اكتفى أليك ويكستروم على متن زروق "الفيكتوري 4" من التواجد بالمركز السابع عشر بزمن 42:896 دقيقة.

وعاد تورنتي ليتألق مجدداً في التجارب الحرة الثانية، ويحل بالمركز الأول أيضاً بزمن 42:241 دقيقة، واكتفى بالقيام بأربع لفات، وتقدم على الفرنسي بيتر موين من فريق الصين الذي جاء ثانياً بزمن 42:975 دقيقة، واحتل المركز الثالث الفنلندي سامي سيلو من فريق رد ديفل بزمن 43:119 دقيقة، وبالمركز الرابع إيرك ستارك من فريق أبوظبي بزمن 43:222 دقيقة، فيما جاء ويكستروم من فريق فيكتوري بالمركز الخامس بزمن 43:530 دقيقة.

وارتأى المنظمون إلى إلغاء التجارب الحرة الثالثة التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، على أن تقام يوم غدٍ الجمعة منافسات السباق التأهيلي، ويليها سباقي السرعة "السبرينت" اللذان يدخلان في حسابات النقاط الإضافية التي يحصل عليها المتسابقون والفرق، فيما يقام السباق الرئيسي المرتقب يوم السبت المقبل.

وعبر المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، عن حالة من الرضا على صعيد التجارب الحرة التي أظهر خلالها الفريق رغبته الواضحة في مواصلة المنافسة على التواجد على منصة التتويج، وقال: "كان التركيز بالدرجة الأولى على اختبار جاهزية الزوارق وقياس المتسابقين للمسارات الرسمية قبل خوض غمار سباقات السرعة والسباق الرئيسي، ونتطلع للحفاظ على هذه المكاسب في تكرار هذه الأزمنة من أجل التواجد بقوة في صلب المنافسة في هذه الجولة المهمة كونها تعد قبل الأخيرة، وستكون كل نقطة فيها ثمينة في خطواتنا المتواصلة لاستعادة اللقب العالمي".

ويتطلع فريق فيكتوري لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه بالجولة الثالثة احتضنها مدينة زينزهو الصينية الشهر الماضي، حيث يتصدر الفريق حالياً الترتيب العام برصيد 125 نقطة، ويليه بالمركز الثاني فريق الشارقة 95 نقطة، وفريق السويد 82 نقطة، وفريق أبوظبي 50 نقطة، كما يحتل أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، المركز الأول في الترتيب العام للسائقين برصيد 66 نقطة، يليه زميله شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، بالمركز الثاني، برصيد 59 نقطة، ثم راستي وايت من فريق الشارقة بالمركز الثالث برصيد 58 نقطة.