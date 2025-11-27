منتخب الإمارات للخماسي الحديث يسجّل حضوره الأول في الألعاب الآسيوية

تأهّل منتخب الإمارات للخماسي الحديث إلى النسخة المقبلة من دورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2026، بعد نجاح الثنائي أحمد جمعة الجابري وعبدالله محمد عبدالرحمن في انتزاع بطاقتي التأهل، وذلك في إنجاز يُسجَّل للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.

وجاء التأهل التاريخي عقب مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية للخماسي الحديث التي استضافتها مدينة ناجويا اليابانية، حيث شارك منتخب الإمارات بلاعبين فقط، وتمكن كلاهما من حجز مقعده في الحدث القاري المرتقب، ليكتب بداية مبشّرة لمسيرة اللعبة على الساحة الآسيوية.

وقالت رئيس اتحاد الخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، إن هذا التأهل يمثل خطوة مهمة في مسار بناء رياضة طموحة.

وأضافت: «انطلاقة جيدة نعمل من خلالها للوصول بهذه الرياضة إلى مصاف المنافسات القارية والدولية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل توافر خامات واعدة قادرة على تحقيق طموحاتنا».

وأشارت المطروشي إلى أن هذا الحضور القاري سيمنح الاتحاد واللاعبين دافعاً أكبر لمضاعفة الجهد في المشاركات الخارجية المقبلة، مؤكدة أن اكتساب الخبرة يمثل جزءاً أساسياً من خطط التطوير.

وتابعت: «ما قدّمه الثنائي أحمد جمعة الجابري وعبدالله محمد عبدالرحمن يؤكد أننا نمتلك مقومات قوية في رياضة مركّبة تحتاج إلى عمل منظم، ونحن نسعى بالتعاون مع الأجهزة الفنية والأسر واللاعبين لإحداث نقلة نوعية في مستوى اللعبة».

وختمت رئيس الاتحاد مؤكدة أن الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب جهود الأندية، يمنح الاتحاد الثقة والتفاؤل بقدرة منتخب الخماسي الحديث على الظهور بصورة مشرّفة في الاستحقاقات المقبلة.