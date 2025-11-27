مواعيد مباريات الأبيض في كأس العرب

أوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة من البطولة رفقة منتخبات الأردن، ومصر، والكويت.

وأعلنت اللجنة المنظمة، اليوم، مواعيد مباريات "الأبيض" في البطولة المقامة في قطر والمقررة بين 1 و18 ديسمبر 2025.

وتالياً مواعيد المباريات:

الأربعاء 3 ديسمبر: الإمارات – الأردن (استاد البيت) الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

السبت 6 ديسمبر: الإمارات - مصر (استاد لوسيل) الساعة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات.

الثلاثاء 9 ديسمبر: الإمارات - الكويت (استاد 974) الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب الروماني كوزمين قرر استدعاء التشكيلة التالية للبطولة:

علي خصيف، وعادل الحوسني، وحمد المقبالي، ولوكاس بيمينتا، وساشا إيفكوفيتش، وعلاء الدين زهير، وكوامي كوايدو، وروبن فيليب، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وريتشارد أوكونور، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد جمعة المنصوري، ولوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وسلطان عادل.