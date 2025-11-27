«الإمارات جي بي آر» يحرز لقب دوري الأثر للمرة الثانية توالياً

أعلنت سلسلة سباقات «سيل جي بي»، فوز فريق «الإمارات جي بي آر» بلقب دوري الأثر لموسم 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديراً لجهوده على صعيد الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب أدائه الرياضي.

ويُعدّ دوري الأثر مبادرة رائدة في عالم الرياضات العالمية، حيث يُقيّم إنجازات الفِرَق وفق أربعة محاور رئيسة، تشمل: العمل المناخي، وتقليل النفايات، وتسريع الدمج والشمول، وتطوير المبادرات الرامية إلى تجاوز الحدود التقليدية.

وبعد تقييم 48 مشروعاً تم تقديمها من قبل الفِرَق المشاركة، وبمشاركة 20 حكماً و114 ساعة من التقييم، تُوِّج فريق الإمارات بريطانيا العظمى باللقب بجدارة.

ومع اقتراب النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» 2025، المقررة إقامته يومَي 29 و30 نوفمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، يدخل فريق «الإمارات جي بي آر» المنافسات في صدارة الترتيب العام، مع فرصة تاريخية ليصبح أول فريق يفوز بالكأس الرياضية وكأس دوري الأثر في الموسم نفسه.

ويتضمن الحدث العالمي سباقات أسطول يشارك فيها 12 قارباً على مدى يومين، قبل إعلان الفائز بالحدث واحتساب النقاط النهائية، لتحديد الفِرَق الثلاثة المتأهلة إلى النهائي الحاسم، الذي تبلغ جائزته مليونَي دولار.

وأعرب الرئيس التنفيذي والشريك في فريق «الإمارات جي بي آر»، السير بن أينسلي، عن اعتزازه بالفوز المتتالي، وقال: «أنا فخور جداً بالفريق لفوزه بلقب دوري الأثر للسنة الثانية على التوالي، وفي كل موسم نعمل على تنفيذ مشروعات تُحدِث فرقاً حقيقياً، ونجحنا هذا العام في تحقيق نتائج مؤثرة داخل وخارج الماء، وتوسّعنا في الشراكات التعليمية وبرامج الدمج، وأطلقنا مبادرات جديدة، لدعم الشباب وتعزيز الوعي البيئي، الفوز المتتالي دليل على التزام الفريق الراسخ بإحداث تأثير إيجابي».