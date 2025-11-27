22 لاعباً يشاركون في أول تدريبات المنتخب

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، معسكر إعداد قصيراً في دبي بمشاركة 22 لاعباً، من أصل 24 شملتهم القائمة، على أن يلتحق لاعبا الوصل علي صالح ونيكولاس خيمنيز بالمعسكر بعد انتهاء مشاركتهما مع الإمبراطور الوصلاوي، الذي لعب، أمس، أمام فريق الاستقلال الإيراني في طهران ضمن «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

ويأتي هذا المعسكر، الذي حرص الجهاز الفني على إقامته في دبي، ضمن برنامج تحضيرات المنتخب للسفر إلى الدوحة، غداً، للمشاركة في كأس العرب 2025، المقررة في الفترة من الأول حتى 18 من الشهر المقبل، علماً بأن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن والكويت.

وأدى المنتخب، أمس، أول حصة تدريبية له على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، حرصاً على التحضير الجيد من الجوانب كافة، الفنية والبدنية والتكتيكية، للاستحقاق المرتقب الذي يستهله المنتخب بلقاء نظيره المنتخب الأردني في الثالث من الشهر المقبل، ويتوقع أن تعطي النتائج الإيجابية التي حققتها الفرق الإماراتية خلال الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، وهي الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً للاعبين، إذ عاد الشارقة من مدينة جدة السعودية بعدما حقق انتصاراً تاريخياً على الأهلي السعودي حامل اللقب بهدف دون رد سجله اللاعب عثمان كمارا، فيما انتزع شباب الأهلي فوزاً ثميناً على حساب الغرافة القطري بهدفين دون رد، كما حقق الوحدة انتصاراً كبيراً على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.