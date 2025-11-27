رازوفيتش: كلباء بحاجة إلى مهاجم سوبر

أكّد مدرب الفريق الأول لنادي كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، أن الفريق يحتاج إلى استقطابات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز الخط الهجومي، مشيراً إلى أن مرحلة النجم الإيراني السابق، مهدي قايدي، أصبحت من الماضي، وأن الحديث عنه لم يعد مناسباً في هذه المرحلة.

وتسلّم رازوفيتش تدريب كلباء في موسم 2024-2025، وخاض مع الفريق 34 مباراة رسمية حتى الجولة الماضية من الدوري، حقق خلالها 11 فوزاً، مقابل 10 تعادلات و13 خسارة.

وقال رازوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا كان ولايزال إحداث فارق فني تدريجي من موسم لآخر، ظهر هذا التطور في الموسم الماضي مقارنة بالموسم الذي سبقه، ونعمل على أن يكون الموسم الحالي أفضل من موسم 2024-2025».

ولم يحقق كلباء أي فوز على ملعبه هذا الموسم، إذ خسر أمام النصر والبطائح، وتعادل مع الوحدة وشباب الأهلي، بينما جاءت نقاطه من الفوز على بني ياس ودبا وخورفكان.

وعلّق المدرب على هذه النتائج قائلاً: «أتفق أن النتائج ليست جيدة، سواء في الدوري أو في بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، لكن الموسم لايزال طويلاً، والفريق لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بعد، إذ إن هناك لاعبين عادوا أخيراً من الإصابة، وآخرين كانوا مع منتخبات بلدانهم».

وعن استمرار المقارنات بين اللاعبين في صفوف الفريق حالياً واللاعب السابق، مهدي قايدي، أوضح رازوفيتش: «مرحلة قايدي انتهت وأصبحت من الماضي، على اللاعبين الحاليين أن يقدموا أداء أفضل، لتعويض غيابه، سنرى ما يحتاج إليه الفريق في الفترة المقبلة، وسنقوم به».

وكشف المدرب أن الفريق بحاجة إلى مهاجم سوبر وصانع لعب قادر على صناعة الفرص للمهاجم الإيراني شهريار، قائلاً: «قد يكون أحد أسباب تراجع شهريار في التسجيل هو افتقاده لصانع لعب يُهيئ له فرصاً أفضل، وأي لاعب يتمتع بالجودة العالية سيكون مرحباً به، وسنعمل مع الإدارة على التعاقدات الشتوية المناسبة»، وأضاف: «سنواصل العمل مع المجموعة الحالية، وأتوقع منهم الأفضل، علينا أن نبذل جهداً أكبر ونحافظ على الطاقة الإيجابية للعودة إلى تحقيق النتائج الجيدة».

وتُظهر أرقام كلباء، منذ تولي رازوفيتش قيادته الفنية، تراجعاً دفاعياً واضحاً، إذ استقبل الفريق 48 هدفاً في 34 مباراة، مقابل تسجيل 47 هدفاً في دوري المحترفين.

