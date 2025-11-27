هيكل: غياب «الأبيض» عن مونديال 2026 مفاجأة

أكّد اللاعب السابق للمنتخب الوطني ولاعب البطائح الحالي، عبدالعزيز هيكل، أن فترة التوقف الدولي الماضية كانت أحد العوامل الرئيسة في عودة فريقه إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على اتحاد كلباء (3-1) في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وابتعاده عن المركز الأخير، ليصل رصيده إلى ست نقاط في المركز الـ12.

وقال هيكل لـ«الإمارات اليوم»: «التوقف الدولي منح فريق البطائح فرصة مهمة لتعافي عدد من اللاعبين المصابين وعودتهم إلى صفوف الفريق، ما أسهم في تقديم مباراة جيدة أمام كلباء وتحقيق الفوز، ومع مرور الوقت وعودة المصابين، سنتمكن من الظهور بمستوى فني أفضل، إذ أثّرت الإصابات التي واجهتنا في بداية الموسم في أداء الفريق بشكل واضح».

وعن عدم تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، قال هيكل إن الأمر لم يكن متوقعاً داخل الوسط الرياضي، خصوصاً بعد توفير اتحاد الكرة والجهات المعنية جميع المتطلبات اللازمة لتهيئة المنتخب.

وأضاف: «نتمنى أن يقدم (الأبيض) مستويات مميّزة في بطولة كأس العرب المقبلة في قطر، وأن يحقق نتائج إيجابية تُعيد الثقة للجمهور».

وأشار هيكل إلى أن دعم الجماهير للمنتخب كان واضحاً خلال مشاركاته في التصفيات، وقال: «الجمهور الإماراتي لم يقصّر في مؤازرة المنتخب، سواء في المباريات التي أُقيمت داخل الدولة أو خارجها، كما حدث في الملحق الآسيوي ومواجهتَي العراق في أبوظبي والبصرة، وسيواصل الجمهور دعمه في كأس العرب وجميع الاستحقاقات المقبلة».

وأوضح هيكل أن لكل مرحلة ظروفها المختلفة، مضيفاً: «ليس من الصحيح مقارنة المنتخب الحالي بالمنتخب الذي كنت أحد لاعبيه قبل نحو 10 سنوات، فلكل جيل معطياته وظروفه».