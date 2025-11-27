مستشار في «الفيفا»: حدوث فجوة بعد جيل مهدي علي وراء عدم بلوغ «الأبيض» المونديال

قال المستشار الفني الإقليمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الدكتور بلحسن مالوش، رداً على سؤال بشأن عدم تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم 2026، إن «حدوث فجوة وعدم جاهزية الجيل الحالي من لاعبي المنتخب بعد ذهاب الجيل السابق الذي كان يدربه المدرب الوطني، مهدي علي، وراء عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم»، مشيراً إلى أن التكوين الجيد والاهتمام بمنتخبات الشباب والأولمبي الطريق الأنسب لتطوير كرة الإمارات والوصول إلى كأس العالم.

وأضاف بلحسن مالوش لـ«الإمارات اليوم»: «منتخب الإمارات حدث فيه فترة فراغ استمرت نحو خمس أو ست سنوات في إعداد الجيل الذي جاء بعد الجيل السابق الذي كان يدربه مهدي علي، وهذا الأمر أثر سلباً في المردود، وحتى على المستوى الفني في هذه الفترة، لأن من خلف الجيل السابق لم يكن جاهزاً كما ينبغي، رغم أنه كان يمكن لمنتخب الإمارات أن يكون أقوى مما هو عليه حالياً، وهذا يرجع إلى عملية تكوين اللاعبين ونظام المسابقات».

وأهدر المنتخب فرصة تاريخية بالتأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما أخفق في التأهل المباشر خلال التصفيات، وأخفق كذلك في الملحق الآسيوي الأخير الذي أقيم في الدوحة وكذلك في الملحق الآسيوي ضمن الدور الإقصائي المؤهل إلى المونديال بعدما تعادل أمام العراق 1-1 في مباراة الذهاب في أبوظبي وخسر أمامه في مباراة الإياب في البصرة بهدفين مقابل هدف.

وأردف مالوش: «السياسة الجديدة لاتحاد الكرة حالياً هي الاستفادة من اللاعبين من مواليد الدولة، الذين لديهم إمكانية الالتحاق بالمنتخبات الوطنية، وهذا النظام تتبعه حتى الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا، لكن هذا النظام بحاجة إلى وقت حتى يعطي ثماره».

وعن كيفية تطوير كرة الإمارات، أوضح مالوش: «أهم شيء في عملية تطوير المستوى الفني هو عملية تكوين اللاعبين، بدءاً من منتخبات 17 سنة و20 سنة والمنتخب الأولمبي، لاسيما منتخب 20 سنة والأولمبي، إذ لابد أن تكون منتخبات قوية لأن ذلك سينعكس إيجاباً على المنتخب الأول، فالمنتخبات في أوروبا وأميركا اللاتينية، التي نشاهدها وهي تحقق النتائج الإيجابية، نصف لاعبيها تجدهم يلعبون في المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب، وهذا الأمر يوضح مدى أهمية عملية التسلسل في إعداد اللاعب بشكل جيد وصولاً إلى المستوى الفني المطلوب».

من جانب آخر شدد الخبير الفني في «الفيفا»، بلحسن مالوش، الذي شارك أخيراً في ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة التي نظمها اتحاد الكرة في دبي بالتعاون مع «فيفا»، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير كرة القدم للهواة في الإمارات، لافتاً إلى أنه كان هناك نشاط كبير من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم في هذا الخصوص خلال السنتين الأخيرتين بعد فترة ركود سابقة من خلال تنفيذ برامج عديدة منها زيادة عدد اللاعبين في كرة القدم للهواة وتطوير أكاديميات كرة القدم حتى تصبح أندية.

واعتبر مالوش أن اتحاد الكرة يسير في الطريق الصحيح وبوتيرة سريعة من أجل تطوير اللعبة للهواة، لافتاً إلى أنهم في «الفيفا» قدموا، من خلال مشاركتهم في الورشة، توصيات بأهمية تطوير كرة القدم للسيدات، وتطوير مدربي الهواة للسيدات، ونشر اللعبة للهواة في جميع أنحاء الدولة، وتحفيز جميع الفئات والشرائح لممارسة اللعبة.