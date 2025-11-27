إنزاجي يرفض منح لاعبي الهلال راحة

رفض المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الإيطالي سيموني إنزاجي، منح لاعبيه راحة، رغم حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ثلاث مباريات من نهاية مرحلة الدوري، إثر تحقيق الانتصار الخامس على التوالي، أول من أمس.

وفاز الهلال 4 - صفر على الشرطة العراقي، ليواصل سجله المثالي في البطولة، فيما أكد إنزاجي (49 عاماً) عزمه على الحفاظ على وتيرة الانتصارات حتى نهاية مرحلة الدوري، مع وضع صدارة الترتيب هدفاً رئيساً.

وقال إنزاجي في تصريحات صحافية: «كانت المباراة جيدة، وأنا أحيي اللاعبين، سعيد بأداء اللاعبين الأساسيين والبدلاء، والمهم أننا نواصل العمل بجد، ولدينا مباراة مهمة السبت (أمام الفتح في دور الثمانية بكأس الملك)».