الحوسني مشرفاً على وزن اللاعبين في مونديال بناء الأجسام

كلّف الاتحادان الدولي والسعودي لبناء الأجسام عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للعبة، محمد شاهين الحوسني، بالإشراف على عملية وزن اللاعبين في بطولة العالم، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 27 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل، ويأتي هذا التكليف ليعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها رياضة بناء الأجسام الإماراتية على الساحة العالمية.

كما يترأس الحوسني بعثة منتخب الإمارات المشاركة في المونديال، وتضم 18 لاعباً، وذلك بعد ضم أربعة لاعبين جدد، هم: هادف السويدي، ومحمد الباروت، وعبدالله حسن، وعبدالله المري.

وقال الحوسني، في تصريحات صحافية، إن تكليفه بالإشراف على عملية وزن اللاعبين في بطولة العالم، يجسد المكانة التي بلغها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على المستويين القاري والعالمي، وما حققه الاتحاد من دور بارز في تطوير اللعبة.

وحول حظوظ المنتخب الوطني في البطولة، أكد الحوسني أن لاعبي الإمارات يدخلون المنافسات بجاهزية عالية، خصوصاً بعد تحقيق المركز الأول في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في البحرين، أخيراً، والفوز في بطولة آسيا التي استضافتها دولة الإمارات في عجمان، الصيف الماضي، مشيراً إلى أن الطموح هو مواصلة تحقيق أفضل النتائج الدولية.