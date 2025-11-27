سباق دبي لقوارب التجديف المحلية ينطلق السبت

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل في الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، المقررة إقامتها، بعد غد، بمنطقة الجداف في دبي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحافل بمختلف أنواع المسابقات والرياضات البحرية.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، أن الجهود تركز دائماً على تحفيز المجتمع على المشاركة في هذا النوع من السباقات، خصوصاً أن السباق يتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، حيث تم اعتماد إقامة شوطي المفتوحة والمحلية، وقال في بيان صحافي: «يعتبر سباق دبي لقوارب التجديف المحلية من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة متعددة الجنسيات، وإقبالاً كبيراً نتطلع لزيادته في كل عام، مع التركيز على رفع المستويات التنافسية».

وقام النادي بتعميم تعليمات المشاركة في المنافسات وتوفير الرابط الخاص بالتسجيل بمتابعة وإشراف لجنة إدارة السباق، مع اعتماد إقامة شوطَي المفتوحة والمحلية، وتضم الفئة المفتوحة المؤسسات الحكومية أو الخاصة، بإتاحة تواجد سكوني واحد وثمانية بحارة من كل الجنسيات ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تقام منافسات الفئة المحلية للبحارة من الإمارات.

ومن المقرر أن يتم إجراء الفحوص الفنية على القوارب المشاركة قبل بداية السباق، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية بشكل عام، والتركيز على توفير معدات السلامة كأولوية لضمان تأمين جميع المشاركين.

كما ستعقد إدارة السباق قرعة لتحديد ترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية، مع تعميم خط سير السباق على جميع المشاركين وضرورة الالتزام به.