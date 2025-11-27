سكيك يفتتح مشواره الاحترافي في الغولف بأداء متوازن بالبرتغال

استهل قائد المنتخب الوطني للغولف، أحمد سكيك، أولى مشاركاته الدولية بصفته لاعباً محترفاً بتقديم أداء متوازن في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال، ضمن منافسات جولة مينا للغولف، بعد أن حقق 78 ضربة، بواقع ست ضربات تحت المعدل، في اليوم الأول للبطولة، التي يشارك فيها لاعبون متميزون من مختلف الجنسيات من مختلف دول العالم، وبمجموع جوائز مالية يبلغ 100 ألف دولار، وتقدم نقاطاً في التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف.

ويشارك سكيك في البطولة بطموح كبير للمستقبل، وهو الذي اختار أن يبدأ مسيرته الاحترافية بمسار واضح من بوابة جولة مينا للغولف، التي تعد مبادرة إماراتية عالمية رائدة في رياضة الغولف، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف (OWGR)، وتتميز بإقامة بطولات معتمدة دولياً في المنطقة والعالم، إلى جانب أنها تقدم فرصاً واعدة للاعبين للتقدم نحو جولات أكبر، أبرزها جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر وغيرهما.

وتعد بطولة تحدي أرويرا البرتغالية البطولة الأولى في روزنامة الموسم الجديد 2025-2026، لجولة غولف مينا، مع إقامة 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها هذه الجولة دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وعبر سكيك عن تطلعه نحو تقديم الأفضل في مسيرته بعد الانتقال نحو الاحتراف، وقال في تصريحات صحافية: «لطالما فكرتُ في الأمر ورغبتُ في الاحتراف، لكنني انتظرتُ المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لأختتم موسماً جيداً، وأبدأ الموسم الحالي محترفاً، وأشعر بأن مستواي يتحسن تدريجياً، ومن الجيد أن أصبح محترفاً، وأن تكون هذه أول بطولة لي».