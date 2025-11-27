بيمينتا: لم أتمكن من النوم 3 أيام بعد الخسارة أمام العراق

قال لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة، لوكاس بيمينتا، إنه لم يتمكن من النوم ثلاثة أيام متواصلة بعد خسارة «الأبيض» أمام العراق، في ملحق تصفيات قارة آسيا التي جرت، أخيراً، في مدينة البصرة، وأدت إلى توديع المنتخب حلم التأهل إلى مونديال 2026، لافتاً إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العرب المقبلة، المقررة في الدوحة، من الأول حتى 18 الشهر المقبل، تعدّ فرصة ثمينة له ولزملائه اللاعبين لتعويض الفشل في التأهل إلى كأس العالم.

وخرج المنتخب من سباق التأهل إلى كأس العالم في آخر مرحلة من تصفيات آسيا أمام منتخب العراق، من خلال مباراتي ذهاب وإياب انتهتا بنتيجة 1-1 و2-1 لمصلحة العراق الذي صعد إلى الملحق العالمي المقرر في مارس المقبل في المكسيك، لتضيع فرصة سهلة على المنتخب في تكرار الصعود إلى كأس العالم بعد مونديال إيطاليا 1990.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم» إنه عاش أوقاتاً صعبة لم يتمكن من تجاوزها بسهولة، موضحاً: «لأكون صريحاً، لم أنم ثلاثة أيام متواصلة بعد أن فشلنا في التأهل إلى كأس العالم، حيث شعرت كأنني فقدت شخصاً قريباً مني وعزيزاً، وكانت تجربة سيئة جداً، لكن بفضل الله، تمنحنا كرة القدم فرصة أخرى، بخوض مباريات أخرى، وإمكانية جديدة للقتال وإظهار ما نستطيع تقديمه على أرض الملعب».

وأضاف: «حتى عندما لعبت أمام دبا الفجيرة في الدوري، لم أستطع النوم جيداً، وكان عقلي لايزال مع المنتخب الوطني، ولم أتمكّن من تجاوز التفكير في كل ما حدث خلال الفترة الماضية أثناء تصفيات كأس العالم، والفرصة التي حصلنا عليها للتأهل إلى المونديال».

وتابع: «للأسف استمر شعوري بعدم الراحة الجسدية، بسبب حزني من النتيجة التي حققها المنتخب الوطني، وأعتقد أن كل هذه الأحداث كانت من أسباب إصابتي في مباراة الوحدة والسد القطري، أول من أمس، في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ أشعر ببعض الانزعاج، وأحتاج إلى فحص الأمر جيداً، وأتمنّى أن يكون كل شيء على ما يرام حتى أتمكّن من المشاركة مع المنتخب بكل قوتي في مباريات كأس العرب».

وأردف: «سنلتحق بالمنتخب الوطني مجدداً، وبالنسبة لي بطولة كأس العرب مهمة للغاية، لأنها البطولة التي نواجهها حالياً، إذ إننا لم نتمكن من التأهل إلى كأس العالم، وكان ذلك مؤلماً للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا في هذه البطولة، وكل مباراة ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا».

وأشار بيمينتا إلى أن البطولة المقبلة تُمثّل فرصة لإظهار روح المنتخب القتالية ومهارات اللاعبين، مؤكداً أنه وزملاءه يضعون كل تركيزهم على تحقيق أفضل النتائج، وقال: «نعلم أن كل مباراة في هذه البطولة ستكون محورية، لذلك نحن مستعدون ذهنياً وبدنياً لتقديم أفضل ما لدينا، هذه اللحظة فرصة لنا لإعادة الثقة بأنفسنا، وإظهار قدرات المنتخب أمام الجماهير العربية».

وشدّد لاعب الوحدة على التزامه القوي مع المنتخب الوطني ورغبته الصادقة في رفع اسم الدولة في البطولة المقبلة، مع الحفاظ على الأداء البدني والذهني الأمثل لضمان تقديم مستوى مميز في كل مباراة، مشيراً إلى أن اللعب باسم دولة الإمارات يُعدّ من أبرز المحطات في مسيرته مع كرة القدم.

واختتم لوكاس بيمينتا تصريحاته بتأكيد التزامه الشخصي تجاه الفريق: «أشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه زملائي والمشجعين، وأعد بأن أشارك بكل طاقتي، حيث إن هذه التجربة ستكون درساً لنا جميعاً، وعلينا استغلال كل فرصة لتصحيح الأخطاء الماضية، وتحويل الألم من الفشل في التأهل إلى حافز للنجاح في البطولة المقبلة».

بيمينتا:

. وداع حلم المونديال تجربة سيئة.. كأنني فقدت شخصاً عزيزاً.

. سنلتحق بالمنتخب مجدداً، وبطولة كأس العرب مهمة للغاية.

. علينا استغلال كل فرصة لتصحيح الأخطاء الماضية.