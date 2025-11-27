قرعة كأس العالم تُسحب يوم 5 ديسمبر

سيكون المغرب - الذي حقق إنجازاً غير مسبوق في النسخة الماضية عام 2022 بوصوله إلى نصف النهائي - ضمن منتخبات المستوى الثاني في قرعة نهائيات مونديال 2026، المقررة في الخامس من ديسمبر المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا)، أمس.

وقبل أقل من 200 يوم على انطلاق منافسات أول نسخة مقامة بمشاركة 48 منتخباً، تم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتحديد المستويات الأربعة للمنتخبات التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ12.

وتُقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون، في الخامس من ديسمبر المقبل، بالعاصمة واشنطن.

ووضعت منتخبات الدول المستضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، في الوعاء الأول المخصص لمنتخبات المستوى الأول، بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، الصادر في 19 نوفمبر الجاري.

وستكون المنتخبات الأوروبية الأربعة التي ستتأهل عبر الملحق القاري ضمن الوعاء الرابع (المستوى الرابع)، على غرار المنتخبين اللذين سيتأهلان عبر الملحق العالمي.

وسيضم الوعاء الأول كندا والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا والأرجنتين، وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

وسيكون المنتخب المغربي في الوعاء الثاني، إلى جانب كرواتيا وكولومبيا والأوروغواي وسويسرا واليابان والسنغال، وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا، بينما توجد منتخبات مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية في الوعاء الثالث، بصحبة النرويج وبنما وأسكتلندا وباراغواي وساحل العاج أوزبكستان وجنوب إفريقيا، أما ممثل العرب الآخر، أي الأردن المتأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، فسيكون في الوعاء الرابع إلى جانب الرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهايتي ونيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي.

وستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء الأول إلى المجموعات من الأولى إلى الـ12، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية الثاني والثالث والرابع.