الوصل يحسم الصدارة في دوري أبطال آسيا 2

تعادل الوصل مع الاستقلال الإيراني بهدف لكل فريق، الأربعاء، على استاد شهر قدس في طهران ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2، ليحسم "الإمبراطور" صدارة المجموعة بوصول رصيده إلى 11 نقطة، أحقيته بالتأهل إلى ثمن النهائي، بينما رفع الاستقلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، خلف المحرق البحريني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الوحدات الأردني المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وبدأ صاحب الأرض اللقاء بقوة، وأحرز الهدف الأول في توقيت مبكر عن طريق سعيد ساهرخيزان في الدقيقة السابعة.

أما الشوط الثاني تحسن أداء الوصل، وأهدر أداما ديالو أخطر فرصة للفريق من كرة انفرد خلالها بالمرمى وراوغ الحارس وسدد الكرة، ولكن دفاع الاستقلال أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى (55).

وفي الدقيقة 63 أحرز هوغو نيتو الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة جميلة من سيرجينيو، وسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء في المرمى، بينما تألق خالد السناني بتصديه لتسديدة قوية من جاسر أساني (70)، لتنتهي المباراة بالتعادل.