تأجيل مباراة الوصل والاستقلال لمدة ساعة

أعلن نادي الوصل عن تأجيل مباراته أمام الاستقلال لمدة ساعة واحدة، لتنطلق ركلة البداية في الساعة 9 ليلاً بتوقيت الإمارات، بدلاً من الساعة الثامنة.

وأكد مصدر في نادي الوصل لـ «الإمارات اليوم» أن حافلة فريق الوصل، واجهت صعوبات في الوصول إلى ملعب المباراة استاد شهر قدس في طهران، بسبب الزحام الشديد.

وأشار المصدر إلى أنه تم تأجيل موعد بدء المباراة ساعة واحدة، بعدما وصلت حافلة الوصل إلى الملعب قبل 15 دقيقة فقط من الموعد المحدد سلفاً لبدايتها.

وشدد على أنه في بعض الحالات يقرر الحكم إلغاء المباراة، واعتبار الفريق الذي يتأخر عن الوصول إلى الملعب خاسراً، ويتم تحويل الأمر إلى لجنة الانضباط، مبيناً أن هذه الحالة لا تنطبق على نادي الوصل، موضحاً أن مسؤولية وصول الفريق إلى الملعب تقع على عاتق الفريق صاحب الأرض، حيث إن الحافلة التي أقلت اللاعبين مخصصة من الفريق المضيف كما أنها يرافقها دورية شرطة لتأمين وصولها إلى الملعب.