العين يعلن إصابة حارسه خالد عيسى في العضلة الخلفية

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تعرض حارس مرمى الفريق الأول خالد عيسى لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الجزيرة ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة أن الحارس الدولي سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، دون تحديد مدة غيابه الفعلية.

واختتم الزعيم بيانه متمنيًا لخالد عيسى الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب لمواصلة تألقه وحماية شباكه الموسم الحالي.

وكان الحارس قد غادر أرضية الملعب خلال مواجهة الجزيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في الدقيقة 73 وحل بديلاً له حسن ساني.

يُذكر أن خالد عيسى (35 عامًا) يُعد أحد أبرز حراس المرمى، وأحد أعمدة منتخب الإمارات الرئيسية على مدار السنوات الماضية.



وعلى أثر إصابة عيسى، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استبعاده من تشكيلة "الأبيض" المشاركة في كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، واستدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني بديلاً له.