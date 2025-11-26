استدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني لمنتخب الإمارات المشارك في كأس العرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب الروماني كوزمين استدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني لقائمة المنتخب الذي سيشارك في كأس العرب التي ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل.

ودشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكرًا قصيرًا في دبي بمشاركة 22 لاعبًا من أصل 24، على أن يلتحق لاعبا الوصل، علي صالح ونيكولاس خيمنيز بالمعسكر بعد انتهاء مشاركتهما مع الوصل الذي يخوض اليوم مباراة أمام فريق الاستقلال الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا للأندية.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج تحضيرات المنتخب للسفر إلى الدوحة يوم بعد غدٍ للمشاركة في كأس العرب 2025، المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، حيث سيلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن والكويت.

ويؤدي المنتخب، اليوم، أول حصة تدريبية على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، ضمن الاستعدادات الشاملة الفنية والبدنية والتكتيكية للاستحقاق المقبل، الذي يفتتحه المنتخب بلقاء نظيره الأردني في 3 ديسمبر.

ويتوقع أن تمنح النتائج الإيجابية للفرق الإماراتية في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للأندية، دفعة معنوية كبيرة للاعبين، بعد أن حقق كل من: الشارقة فوزًا تاريخيًا على الأهلي السعودي بهدف دون رد سجله عثمان كمارا، فيما حقق شباب الأهلي انتصارًا مهمًا على الغرافة القطري بهدفين دون رد، بينما حقق الوحدة فوزًا كبيرًا على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.