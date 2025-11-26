مواهب عالمية تتنافس في دبي.. بطولة «الحبتور للتنس» تكشف قائمة المشاركات

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات لإطلاق النسخة الثامنة والعشرين من الحدث، إذ تعقد مؤتمراً صحافياً في العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل في منتجع الحبتور جراند، للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة وإجراء مراسم القرعة.

وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 100 ألف دولار، تتنافس عليها نحو 80 لاعبة يمثلن نخبة الواعدات في طريقهن نحو مستويات عالمية أعلى، ما يعكس القيمة الفنية للحدث الذي يجمع سنوياً مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في عالم التنس.

وتبرز الأوكرانية داريا سنيغور كأحد أهم الأسماء المشاركة هذا العام، إذ تعود بطلة نسخة 2021 ووصيفة نسخة 2019 إلى دبي مدفوعة بسجل مميز على الأرضيات العشبية، بعد أن حققت نتائج لافتة في بطولتي ويمبلدون ونوتنغهام إضافة إلى وصولها إلى الدور الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتتصدر النمساوية جوليا غرابر، المصنفة 92 عالمياً، قائمة اللاعبات المشاركات، إلى جانب اللاتفية داريا سيمينيستايا المصنفة 94، والمجرية دلما غالفي المصنفة 96، واللتين تحظيان بسجل مميز خلال الموسم. كما تضم القائمة الروسية أنستازيا زاخاروفا المصنفة 101، والنمساوية سينجا كراوس المصنفة 105، بعد اعتماد القائمة النهائية من قبل اللجنة المنظمة.

ويشهد العام الحالي تألقاً واضحاً للاعبات المشاركات، حيث حققت غرابر لقبها الثاني في بطولات رابطة محترفات التنس فئة 125 في أكتوبر الماضي إثر تتويجها ببطولة فلوريانوبوليس بالبرازيل، لتعود مجدداً إلى قائمة أفضل 100 لاعبة لأول مرة منذ نوفمبر 2023. أما سيمينيستايا، فقد نجحت في بلوغ أول مشاركة لها في قرعة بطولة أمريكا المفتوحة، قبل أن تشق طريقها نحو فوز لافت بلقب بطولة «ليه فرانسيس ديل فاليس» لفئة 100، وهو الإنجاز الذي منحها دفعة قوية نحو المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي. وتواصل المجرية دلما غالفي تقديم موسم استثنائي، إذ توجت بلقبين متتاليين في بطولات WTA 125، بعد فوزها ببطولة أويراس المفتوحة ثم بطولة كاتالونيا المفتوحة في الأسبوع التالي، لتؤكد جاهزيتها الكاملة للمنافسة في دبي.

من جانبها، كشفت مديرة البطولة، نورة بدوي، عن منح تسع لاعبات بطاقات دعوة «وايلد كارد»، أربع منها للقرعة الرئيسية، وهن: كريستي فريا من المملكة المتحدة، وكريستينا ملادينوفيتش من فرنسا، وفيندولا فالدمانوفا من التشيك، وفيرا زفوناريفا من روسيا، كما حصلت خمس لاعبات على بطاقات للمنافسات التأهيلية، وهن: إستر فيناك من المجر، وفيكتوريا مورفايوفا من سلوفاكيا، وسيفين أورال من تركيا، وميكا ستويسافليفيتش من المملكة المتحدة، ونينا فارغوفا من سلوفاكيا، على أن يتم الإعلان عن بطاقات الزوجي في الأول من ديسمبر المقبل.