الحبتور يواجه "جهانجيري".. ومهرة تلعب مع "بور اونا كابيزا"

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم الأربعاء مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة اليوم الوطني ال54 لدولة الامارات العربية المتحدة من ( 8 الى 10 جول ) حيث تقام المباراة الأولى في الثالثة والربع وتجمع بين فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور وفريق بور اونا كابيزا فيما تقام المباراة الثانية عن الرابعة والربع وتجمع بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري وسوف يتأهل الفريقين الفائزين الى المباراة النهائية وموعدها يوم السبت المقبل فيما سيلعب الفريقين الخاسرين على كأس الترضية في مباراة تسبق النهائي .

وينتظر ان يمثل فريق مهرة كل من طارق الحبتور وبيترا سبانكو وميجيل ديللا ونيكو بتراشي فيما يمثل فريق بور اونا كابيزا كل من روماين فيريز وتوماس اريارتي وتشارلز كوني وتي بي سي .

اما فريق الحبتور فيضم كل من محمد الحبتور وبالي اوجيزا وخوان كروز وتي بي سي ويمثل فريق جهانجيري سعد جهانجيري وايجناسو بيريز وتوماس اريارتي وسانتوس الريارتي .

وكانت مباريات الدور التمهيدي قد اسفرت عن فوز الحبتور على فريق مهرة بتسعة اهداف مقابل أربعة اهداف ونصف كما فاز فريق جهانجيري على فريق بور اونا كابيزا بنتيجة ثمانية اهداف مقابل ثلاثة اهداف.