الوصل يبحث عن انطلاقة جديدة أمام الاستقلال

يخوض الوصل اختباراً جديداً في دوري أبطال آسيا 2، عندما يواجه استقلال طهران الإيراني، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد شهر قدس في طهران، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، في مباراة تأتي بأهمية كبيرة رغم أن «الإمبراطور» ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16 بعد مسيرة قوية جمع خلالها 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، وضعته في صدارة مجموعته أمام المحرق البحريني الذي يمتلك في رصيده سبع نقاط.

الوصل يدخل اللقاء بطموحات واضحة، وهي أن الفريق يريد استعادة طريق الانتصارات بعد سلسلة تراجع غير معتادة في مبارياته الماضية، إذ لم يحقق الفوز في آخر خمس مواجهات على مستوى جميع البطولات، ثلاث مباريات منها جاءت تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو، قبل أن يتولى السويدي مسعود ميرال قيادة الفريق في مباراتين كمدرب مؤقت، ولم يحقق الفوز بتعادله مع الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومع عجمان في الدوري، في فترة يبحث خلالها الوصل عن إعادة التوازن وثبات الأداء.

ورغم ضمان التأهل إلى الدور المقبل، فإن الفريق يدرك أن الاستمرار في تقديم عروض قوية بالبطولة القارية مهم للحفاظ على الثقة، قبل خوض مباراة الإياب في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام الجزيرة الأحد المقبل في زعبيل.

وتحمل المواجهة أمام الاستقلال بُعداً نفسياً خاصاً، بعدما حقق الوصل فوزاً تاريخياً في لقاء الذهاب بنتيجة سبعة مقابل هدف، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ مشاركاته الآسيوية، حيث إن تلك المباراة شكلت نقطة انطلاق قوية في هذه النسخة، وفتحت الباب مبكراً أمام «الإمبراطور» لفرض سيطرته على المجموعة، بينما يطمح الفريق لتأكيد تفوقه مجدداً على منافسه الإيراني، مع إدراكه أن الظروف الفنية والنفسية ستكون مختلفة تماماً في مواجهة الإياب.

على الجانب المقابل، يدخل الاستقلال المباراة تحت ضغط أكبر بكثير مقارنة بالوصل، خصوصاً أن المواجهة مصيرية بالنسبة له في صراعه المباشر مع المحرق البحريني على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ16، بينما أي تعثر أمام الوصل قد يضعه في موقف صعب قبل خوض الجولة السادسة، ولذلك سيخوض اللقاء بشعار الفوز فقط، إذ إن هذا الدافع يجعل المباراة أكثر صعوبة على الوصل، خصوصاً أن الاستقلال يلعب على أرضه بدعم جماهيري كبير.

وفي الوقت نفسه يدرك الاستقلال أن خسارته الكبيرة في الجولة الأولى تفرض عليه مسؤولية مضاعفة للرد، وهو ما قد ينعكس على أسلوبه الهجومي ورغبته في التسجيل مبكراً، بينما سيكون على الوصل التعامل بذكاء مع بداية المباراة وامتصاص اندفاع صاحب الأرض.