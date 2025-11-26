29 مباراة بلا خسارة.. الوحدة يحلق عالياً في سماء آسيا

ضرب الوحدة عصافير عدة بحجر واحد، بعد الفوز الذي خرج به أمام ضيفه السد القطري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمن الوحدة بهذا الانتصار بلوغه دور الـ16 في دوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة في مجموعة غرب آسيا.

وكان الوحدة متأخراً في الشوط الأول بهدف البرازيلي كلاودينهو من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض النجم الصربي، دوسان تاديتش (رجل المباراة الأول)، ويوقّع على هدفين في الدقيقتين 55 و65، ويصنع الهدف الثالث لزميله كايو كانيدو، الذي سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية فقط.

وبانتصاره على السد القطري، أصبح الوحدة قد قارب على عام كامل لم يتذوق فيه طعم الخسارة، بعد أن أنهى 29 مباراة من دون أن يستقبل فيها أي هزيمة، على المستويين المحلي والخارجي.

ويقدّم «أصحاب السعادة» موسماً استثنائياً تحت قيادة مدربه البرتغالي، خوسيه مورايس، الذي أثنى على أداء لاعبيه عقب مباراة السد، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة استثنائية خصوصاً في الشوط الثاني.

وقال مورايس في تصريحات صحافية: «أودّ الإشادة بأداء لاعبي فريقي والروح القتالية التي تحلو بها، لقد سعوا إلى الفوز في الشوط الثاني بعد أن وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف، هذه هي عقلية الفريق البطل».