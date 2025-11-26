تدريبات المنتخب تنطلـق اليــوم من دبي استعداداً لكأس العرب

يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اعتباراً من اليوم، تحضيراته من خلال معسكر داخلي قصير في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقررة في الدوحة، من الأول إلى 18 من الشهر المقبل، إذ اختار الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في البداية، قائمة ضمت 23 لاعباً، قبل أن يقوم باستدعاء لاعب النصر، غوستافو اليكس، ليرفع عدد اللاعبين إلى 24 لاعباً، علماً بأن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الثالثة، وسيدشّن مبارياته في البطولة بلقاء المنتخب الأردني، الأربعاء المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تجهيز اللاعبين بشكل جيد، على الرغم من قصر فترة الإعداد، لأن المنتخب سيغادر إلى الدوحة، بعد غدٍ، ويركز كوزمين على أهمية معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مشاركة المنتخب الأخيرة، لاسيما خلال مباراتيه أمام العراق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، إذ تعادل 1-1 في مباراة الذهاب وخسر مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، ليودّع سباق المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.

ومثّل خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وتبدّد حلم الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990 صدمة كبيرة، لذلك فإن لاعبي المنتخب يسعون إلى مصالحة جماهيرهم، من خلال تحسين صورة المنتخب، وتحقيق نتائج إيجابية خلال المشاركات المقبلة وفي مقدمتها كأس العرب.

وشهدت الفترة الأخيرة انشغال عدد من لاعبي المنتخب المختارين في القائمة، بالمشاركة مع فرقهم في دوري أبطال آسيا للأندية، وهي فرق شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل.

وضمت قائمة اللاعبين المختارين للمنتخب كلاً من: علي خصيف، وخالد عيسى، وحمد المقبالي، ولوكاس بيمينتا، وساشا، وعلاء زهير، وكوامي كوايدو، وروبن فيليب، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وريتشارد أوكونور، وغوستافو اليكس، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد جمعة المنصوري، ولوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وسلطان عادل، بينما استمر غياب ليما بداعي الإصابة التي لحقت به أخيراً.