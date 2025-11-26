14 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال بناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام، التي تنطلق منافساتها، السبت المقبل، في السعودية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في مدينة الخبر، وسط مشاركة واسعة لأبطال العالم.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد شاهين الحوسني، وتضم البعثة 14 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني والإداري. واللاعبون هم: أحمد رستم، وعبدالله المرزوقي، وخالد بخيت الفلاسي، ومطر الظاهري، ومروان البلوشي، وأحمد التميمي، وخالد المطوع، وطارق موسى، وأحمد محمد علي، وعمر المهيري، وعلي ضاوي، وراشد زايد الزعابي، وعبدالله الختال، وعصام الغص.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن هدف المشاركة في البطولة المقبلة هو تأكيد المكانة المميزة لبناء الأجسام الإماراتية على المستوى العالمي، وتعزيز حضور اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.

وأثنى رئيس الاتحاد على الجهود المبذولة من قبل لجنة المنتخبات والجهازين الفني والإداري، إضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني، للوصول إلى الجاهزية التامة وتقديم مشاركة متميزة، متمنياً لهم تحقيق أفضل النتائج والإنجازات.