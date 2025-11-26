أعلنت مؤسسة فرجان دبي انطلاق الموسم الشتوي من تدريبات نادي الفرجان لكرة القدم، للفئات العمرية من مواليد 2010 وحتى مواليد 2020، وذلك برعاية مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي.

وتستمر التدريبات، التي انطلقت أخيراً، حتى نهاية شهر مايو المقبل، حيث تُقام في ست حدائق رئيسة في دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وهي: حديقة عود المطينة، وحديقة الورقاء (3)، وحديقة الورود بند الشبا (4)، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة البرشاء جنوب، وحديقة المزهر (2).

وذكر بيان صحافي أن التدريبات تشمل ثلاث فئات عمرية، حيث تضم فئة البراعم مواليد 2017 و2018 و2019 و2020، فيما تشمل فئة الأشبال مواليد 2014 و2015 و2016، أما فئة الناشئين فتضم مواليد 2010 و2011 و2012 و2013، وتقام التدريبات على مدار أربعة أيام أسبوعياً هي الاثنين، والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأكدت مؤسسة فرجان دبي أن الإقبال الكبير من الأسر على إشراك أبنائهم في تدريبات النادي يعكس ثقتهم في الدور المجتمعي والرياضي للمؤسسة، وسعيها لتوفير بيئة محفّزة داخل الأحياء السكنية تتيح للأطفال والنشء ممارسة الرياضة ضمن إطار احترافي يشمل جميع الأعمار، إذ بلغ عدد اللاعبين المنضمين إلى الأكاديمية حتى الآن527 لاعباً، ما يعكس تزايد اهتمام العائلات بالرياضة المجتمعية ودورها في تنمية شخصية الأبناء.

من جانبها، أكدت مديرة فرجان دبي، علياء الشملان، أن انطلاق الموسم الشتوي لتدريبات نادي الفرجان لكرة القدم يأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى تمكين الناشئة من ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومتكاملة داخل مناطق سكنهم، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تترجم توجهات إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية وتحفيز النشاط البدني.

بدورها، قالت مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون: «نفخر في مجلس دبي الرياضي برعاية مثل هذه المبادرات الرائدة التي تعزز من مشاركة الشباب والأطفال في النشاطات الرياضية داخل أحيائهم، حيث إن نادي الفرجان يمثّل نموذجاً حياً لتوفير بيئة آمنة ومحفّزة لممارسة الرياضة، بما يواكب رؤية دبي لتشجيع اللياقة البدنية والنشاط المجتمعي».